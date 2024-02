CONFÉRENCE LES MANOIRS DU PERCHE Le Luart, samedi 16 mars 2024.

CONFÉRENCE LES MANOIRS DU PERCHE Le Luart Sarthe

Conférence histoire. Éric Yvard est l’auteur de plusieurs monographies sur des manoirs et des églises du Perche et de plusieurs ouvrages dont Manoirs et maisons des champs du Perche , édité en 2017, dans lequel il évoque l’histoire des manoirs percherons de leur origine à aujourd’hui. Tarif libre. Contact 06 16 31 19 05, urvb72@gmail.com. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16 18:30:00

Salle des fêtes, rue Roland du Luart

Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire

L’événement CONFÉRENCE LES MANOIRS DU PERCHE Le Luart a été mis à jour le 2024-02-27 par eSPRIT Pays de la Loire