Conférence : Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines à Digoin Écuisses, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Écuisses.

Conférence : Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines à Digoin 2021-07-21 – 2021-07-21 Jardin de la villa Perrusson 1 Rue de la Gare

Écuisses Saône-et-Loire

EUR A la suite du Traité de Francfort du 10 mai 1871, la Moselle annexée devient partie intégrante du Second Reich, et les usines sarregueminoises sont désormais occupées par des industriels allemands. Alexandre de Geiger, faïencier à Sarreguemines, confie alors à son fils Paul de Geiger la création d’une faïencerie dans la ville de Digoin, qui réunit toutes les conditions pour implanter une industrie de ce type.

C’est ainsi que les maîtres faïenciers mosellans s’implantent en Saône-et-Loire et prennent part à l’histoire de la Vallée de la céramique. Patrick Serre nous retrace leur saga industrielle qui n’est pas sans rappeler l’histoire de nombreuses autres tuileries et briqueteries implantées sur les rives du canal du Centre.

Par Patrick Serre

