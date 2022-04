Conférence “Les Maisons en pan de bois” Sauveterre-de-Rouergue, 23 septembre 2022, Sauveterre-de-Rouergue.

Conférence “Les Maisons en pan de bois” Sauveterre-de-Rouergue

2022-09-23 – 2022-09-23

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

EUR Sauveterre-de-Rouergue Le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue conserve un nombre important de maisons en pan de bois. Cette conférence sera l’occasion de partir à la découverte de ces bâtisses parfois méconnues et de revenir sur l’histoire et les caractéristiques de ce mode de construction dont l’origine remonte à l’Antiquité. Cette rencontre permettra aussi de nous attarder sur le corpus de maisons en pan de bois de Sauveterre-de-Rouergue dont les plus anciennes, attribuables aux années 1450-1500, constituent un véritable trésor architectural.

Pour aller plus loin : découvrez l’exposition à Sauveterre cet été.

Conférence sur les maisons en pan de bois par Annie Rougier, guide-conférencière

+33 6 14 48 48 55

