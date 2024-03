CONFÉRENCE LES LINTEAUX DE PORTES DE LA VALLÉE DE LA SARRE Sarreguemines, vendredi 22 mars 2024.

CONFÉRENCE LES LINTEAUX DE PORTES DE LA VALLÉE DE LA SARRE Sarreguemines Moselle

Vendredi

Organisé par l’Association Confluence.

Née à Sarreinsming Catherine Bonati s’intéresse depuis toujours à l’histoire de son village et par extension à celle de la proche région.

Ainsi elle a accumulé une somme considérable de documents et de photos anciennes, mais ce n’est que sous l’impulsion de son ami Gilles qu’elle a osé franchir un pas décisif celui de publier un ouvrage et partager son amour des vieilles pierres et du patrimoine.

Ce 22 mars Catherine Bonati vous propose non seulement de découvrir, village par village, les plus jolis linteaux sculptés mais elle vous emmènera également en voyage en dehors de ces 5 villages de la proche vallée de la Sarre et hors de nos frontières.Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22 21:30:00

10 rue du Parc

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est jpeltre@orange.fr

L’événement CONFÉRENCE LES LINTEAUX DE PORTES DE LA VALLÉE DE LA SARRE Sarreguemines a été mis à jour le 2024-03-15 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES