le samedi 18 septembre à 14:30

Créateur de sites internet pédagogiques sur l’histoire ferroviaire jurassienne, Stéphane Vercez s’appuie aussi bien sur la recherche dans les fonds d’archives que sur les relevés sur le terrain. Découvrez le contexte ferroviaire dans le Jura à la fin du XIXème siècle ainsi que le projet spécifique de liaison entre la Petite Montagne et la Bresse. Baladez-vous virtuellement sur la ligne de Lons à Saint-Julien.

Sur inscription jusqu’au samedi 18/09 à 12h | Accueil en mezzanine

Archives départementales du Jura Impasse des archives 39570 Montmorot

