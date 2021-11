Jargeau Salle polyvalente,rue de l'Echo Jargeau Conférence : Les libellules des tropiques à la Loire Salle polyvalente,rue de l’Echo Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Salle polyvalente, rue de l’Echo, le vendredi 4 mars 2022 à 19:00

Découvrez les libellules de la Région Centre-Val de Loire et d’ailleurs avec Renaud BAETA de l’association CAUDALIS. La Maison de Loire, en partenariat avec CAUDALIS vous propose une conférence sur un ordre d’insectes fascinants : Libellules et demoiselles, le monde merveilleux des odonates.

2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T21:00:00

