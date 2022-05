[CONFÉRENCE] Les liaisons maritimes et Cabourg

[CONFÉRENCE] Les liaisons maritimes et Cabourg, 28 septembre 2022, . [CONFÉRENCE] Les liaisons maritimes et Cabourg

2022-09-28 15:30:00 15:30:00 – 2022-09-28 16:30:00 16:30:00 Les déplacements par voie de mer rythment le quotidien des habitants de la Côte Fleurie pendant près d’un siècle, des années 1820 jusqu’à la fin des années 1940. Retour sur l’histoire de ce moyen de tansport oublié et pourtant indispensable à la vie de la Côte Fleurie. Les déplacements par voie de mer rythment le quotidien des habitants de la Côte Fleurie pendant près d’un siècle, des années 1820 jusqu’à la fin des années 1940. Retour sur l’histoire de ce moyen de tansport oublié et pourtant indispensable à la vie… Les déplacements par voie de mer rythment le quotidien des habitants de la Côte Fleurie pendant près d’un siècle, des années 1820 jusqu’à la fin des années 1940. Retour sur l’histoire de ce moyen de tansport oublié et pourtant indispensable à la vie de la Côte Fleurie. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville