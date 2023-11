Conférence – Les LGBTQIphobies d’ici et d’ailleurs, comment mettre fin aux discriminations et violences ? Maison de la vie associative et citoyenne Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence – Les LGBTQIphobies d’ici et d’ailleurs, comment mettre fin aux discriminations et violences ? Maison de la vie associative et citoyenne Paris, 24 novembre 2023, Paris. Le vendredi 24 novembre 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. gratuit L’association Arcessentiel vous convie à une rencontre pour échanger et sensibiliser le grand public au sujet de la lutte contre les violences et persécutions que subissent les LGBTQIA+. Sur inscription Maison de la vie associative et citoyenne 76 rue Daguerre 75014 Paris Contact : https://teleservices.paris.fr/formsmairies/jsp/site/Portal.jsp?page=forms&view=stepView&id_form=52&init=true

©Mairie du 14e Débat citoyen sur la fin de vie Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la vie associative et citoyenne Adresse 76 rue Daguerre Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la vie associative et citoyenne Paris latitude longitude 48.835535989532,2.32553296830764

Maison de la vie associative et citoyenne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/