L’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) et l’Institut français de Jérusalem (IFJ) ont le plaisir de vous inviter à deux conférences de Nadir Boudjellal Dans le cadre du cycle : **Religions et sociétés. Regards croisés.** Ce cycle de conférences s’intéresse aux interactions entre faits religieux et sociétés, en particulier dans l’espace proche-oriental. Le philosophe al-Farabi, au Xème siècle, définissait déjà le fait religieux comme ensemble de doctrines et de pratiques, en se fondant sur une distinction entre la religion comme croyance (din) et la religion comme communauté (milla). Ces doctrines et ces pratiques s’enracinent dans les textes sacrés – dont les exégètes tentent de percer les mystères -, mais aussi construites socialement. Que ce soit l’interprétation des textes sacrés, les pratiques sociales qui entourent les lieux saints, ou encore les pèlerinages entendus comme fait social, les sociétés ne cessent de construire le fait religieux, autant qu’elles l’accueillent. C’est cette interaction que nous chercherons à explorer ici au travers de plusieurs conférences, où se succéderont anthropologues et sociologues, islamologues, spécialistes des textes et historiens. *** **Lundi 11 avril, 18h à l’Ecole Biblique et Archéologique française, Jérusalem** **(Conférence en français)** Les lettres isolées du Coran : aperçu des principales hypothèses et esquisse d’une continuité de la mystique des lettres dans l’antiquité. Les mystérieuses lettres liminaires du Coran, également appelées « lettres isolées » (ḥurūf maqaṭṭa‘a) que l’on trouve en ouverture de certaines sourates, ne cessent de susciter la perplexité des exégètes : le silence du prophète à ce sujet en est le meilleur garant. La multitude d’hypothèses émises au cours des siècles pour tenter de proposer une explication nous renvoie à une conception mystique des lettres (‘ilm al-ḥurūf) qui trouve des analogues dans les courants ésotériques d’autres cultures et religions voisines de l’aire arabe et de l’islam. Certains ont décrit les lettres isolées d’un point de vue contemplatif et y ont perçu un modèle pour dessiner la manifestation du monde par Dieu. D’autres leur ont accordé une nature opérative et les ont employées dans diverses applications : divinations, fabrications de talismans, de carrés magiques… L’antiquité est le théâtre d’échanges culturels étroits, notamment sur la question de la philosophie des nombres et des lettres, qui sont alors une seule et même chose, et qui finiront par se disjoindre après des siècles de vie commune et de conceptions partagées. Cette mystique « lettriste » semble trouver son point d’orgue en terre d’islam pour traiter de ces liminaires que beaucoup considèrent être le plus grand secret du Coran.

Avec Nadir Boudjellal, doctorant à l’inalco, dans le cadre du cycle : Religions et Sociétés. Regards croisés.

École Biblique et Archéologique Française דרך שכם 83-85 Nablus Road Jérusalem Bab a-Zahara נפת ירושלים



