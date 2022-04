Conférence : les jeunes et les mondes virtuels, quels impacts identitaires ? Des clés pour comprendre Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Théâtre de Thalie, le mardi 26 avril à 20:30

**Conférence : les jeunes et les mondes virtuels, quels impacts identitaires ? Des clés pour comprendre** Animée par Stéphane Blocquaux, docteur en sciences de l’information et de la communication, cette conférence donnera les clés pour construire une éducation au virtuel, au sein de l’espace familial.Entrée libre. Ouvert aux adultes (parents, éducateurs…). Mardi 26 avril à 20 h. Théâtre de Thalie, Esplanade de Verdun, Montaigu, Montaigu-Vendée.

Animée par Stéphane Blocquaux, docteur en sciences de l'information et de la communication, cette conférence donnera les clés pour construire une éducation au virtuel, au sein de l'espace familial.

2022-04-26T20:30:00 2022-04-26T22:00:00

