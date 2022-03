Conférence : Les Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing Catégories d’évènement: Grez-sur-Loing

Seine-et-Marne

Conférence : Les Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe Grez-sur-Loing, 26 mars 2022, Grez-sur-Loing. Conférence : Les Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe Salle Fernande Sadler 53 rue de Hulay Grez-sur-Loing

2022-03-26 11:30:00 11:30:00 – 2022-03-26 Salle Fernande Sadler 53 rue de Hulay

Grez-sur-Loing Seine-et-Marne Grez-sur-Loing 10h30 Assemblée générale annuelle de l’association « Artistes du Bout du Monde », suivie à 11h30 d’une conférence « Les Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe » par Pierre Bedouelle, Président d’Impressionisms Routes. info@artistes-grezsurloing.fr +33 6 11 77 20 57 https://artistes-grezsurloing.fr/ Salle Fernande Sadler 53 rue de Hulay Grez-sur-Loing

