Espace des Mondes Polaires, le vendredi 24 septembre à 19:30

La banquise fut un pont de glace naturel entre de nombreux pays depuis des milliers d’années. Elle est aussi le support de nombreuses activités comme la chasse ou la pêche. Mais la banquise disparaît, menaçant entre autre la pérennité des savoirs et des pratiques. Par Pierre Tavernier.

Adultes : 9€ Enfants (6-15 ans) : 5€

Comment les Inuits s’adaptent-ils aux effets du changement climatique ? Espace des Mondes Polaires 146 rue croix de la teppe Prémanon Jura

2021-09-24T19:30:00 2021-09-24T21:00:00

