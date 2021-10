Thionville Thionville Moselle, Thionville CONFÉRENCE – LES INTELLIGENCES MULTIPLES DE GARDNER Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

CONFÉRENCE – LES INTELLIGENCES MULTIPLES DE GARDNER Thionville, 9 novembre 2021, Thionville. CONFÉRENCE – LES INTELLIGENCES MULTIPLES DE GARDNER 2021-11-09 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-09 Espace Multifonctionnel de Veymerange 14 Route de Buchel

Par Mme Beatrix CHARLIER " Révéler à chacun quels sont ses

talents et ses potentiels est le

meilleur moyen que j’aie trouvé

pour faire ma part, à savoir œuvrer

" geniedaujourdhui@gmail.com +33 6 44 32 73 88 https://fr-fr.facebook.com/genidaujourdhui/

