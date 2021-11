Arbois Arbois Arbois, Jura Conférence « les insectes invasifs » Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Conférence « les insectes invasifs » Arbois, 7 décembre 2021, Arbois. Conférence « les insectes invasifs » Mairie 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois

2021-12-07 18:00:00 – 2021-12-07 Mairie 10 Rue de l’Hôtel de Ville

Arbois Jura EUR Mardi 7 décembre 2021 à 18h : conférence de l’Université Ouverte à la Mairie d’Arbois. « Les insectes invasifs en Franche-Comté », quelques exemples significatifs par Jean-Yves Cretin, entomologiste en Franche-Comté. Entrée libre. +33 3 84 66 55 55 Mardi 7 décembre 2021 à 18h : conférence de l’Université Ouverte à la Mairie d’Arbois. « Les insectes invasifs en Franche-Comté », quelques exemples significatifs par Jean-Yves Cretin, entomologiste en Franche-Comté. Entrée libre. Mairie 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Mairie 10 Rue de l'Hôtel de Ville Ville Arbois lieuville Mairie 10 Rue de l'Hôtel de Ville Arbois