Les inscriptions étrusques se lisent sans problème, ce qui fait que, pour l'étrusque, le terme de déchiffrement, souvent employé, est inexact : les Étrusques ont adopté une écriture grecque et ont ensuite à leur tour transmis leur écriture aux Latins, ce qui fait que l'alphabet latin dont nous nous servons est en fait un alphabet étrusque aménagé. Mais le sens de nos documents nous échappe en grande partie, puisque la langue, qui est sans apparentement connu avec d'autres parlers, nous reste très imparfaitement compréhensible. Il est vrai que nos documents sont pour les trois quarts des inscriptions funéraires, que nous comprenons sans problème, mais elles ne nous livrent pas grand-chose d'autre que le nom du défunt. Dès qu'on a affaire à des textes plus longs, nos ignorances se font sentir, même si les efforts des générations de savants, depuis la Renaissance, ont permis d'aboutir à certains résultats. Mais les étruscologues n'ont pas à leur disposition ce qui serait l'équivalent de la pierre de Rosette, c'est-à-dire un texte bilingue suffisamment long qui leur fournirait une base de travail sur laquelle s'appuyer. Les Étrusques nous ont laissé une quantité d'inscriptions qui n'est pas négligeable (de l'ordre de 12000) et largement supérieur à ce que nous avons pour le latin à la même époque (période royale et période républicaine, pour lesquelles nous possédons environ 5000 inscriptions latines)…

