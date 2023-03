Conférence : « Les infractions à la religion dans le bailliage de Lure au XVIIIe siècle » Archives départementales Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Conférence d’Olivier Wolffer, titulaire du Master Histoire et civilisations de l’Europe occidentale de l’Université de Strasbourg Le mardi 14 mars à 18h. Blasphèmes, invectives au curé, messes troublées, manquements à la morale religieuse… Plusieurs affaires de cet ordre, survenues à Lure, Plancher-Bas, Lyoffans ou encore Vouhenans, se retrouvent dans les archives judiciaires du bailliage de Lure.

Dans un siècle où s’observe concomitamment une pénétration de la Contre-Réforme et une amorce de déchristianisation en milieu urbain, comment ces faits sont-ils sanctionnés ? D’autant plus que Lure est une région frontière, bastion de la Contre-Réforme mais aux portes de la principauté protestante de Montbéliard : il s’agit de montrer l’exemple face aux huguenots !

Alors, que peuvent nous apprendre ces infractions sur les rapports entre les villageois et leur curé, et sur leur rapport à la religion au XVIIIe siècle ? L'étude de 22 procédures permet d'apporter quelques réponses.

