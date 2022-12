Conférence : « Les Incas » de Loraine Dideron Quimperlé, 7 février 2023, Quimperlé .

Conférence : « Les Incas » de Loraine Dideron

2023-02-07 14:00:00 – 2023-02-07

Diplômée d’études supérieures et de recherche appliquée de l’école du Louvre (Cycle de muséologie). Intervenante pédagogique au musée du Quai Branly. A travaillé comme guide conférencière (musée de la Compagnie des Indes et musée Dobrée de Nantes).

Cette fameuse civilisation est aujourd’hui la plus connue des cultures précolombiennes d’Amérique du sud, considérée comme la plus récente de l’ancien Pérou. Les incas réussirent en effet à dominer un vaste empire qui devait s’étendre sur plus de 4000 kilomètres – du nord de Quito en Équateur au sud de Santiago au Chili. Une apogée qui ne dura pourtant pas plus d’un siècle brisé par les armées du conquistador Pizarro en 1532.

