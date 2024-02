Conférence – Les illustrations des livres de cuisine française XVIIe-XXe siècle : de la rareté à la profusion Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

La bibliothèque Sainte-Geneviève accueille l’historienne de l’art Frédérique Desbuissons pour une conférence autour des livres de cuisine.

Cette conférence retracera l’histoire de cette forme paradoxale d’illustration qui a pour fonction de montrer comment faire, mais aussi de conserver la mémoire de ce qui est voué, par nature, à disparaître.

Dans le cadre de son année thématique Gastronomie Cuisine 2024, la bibliothèque Sainte-Geneviève organise un cycle de conférences.

Si les illustrations sont aujourd’hui une composante presque indispensable des livres de recettes, il n’en a pas toujours été ainsi. À l’âge classique, la majorité des livres de cuisine et d’office ne comporte aucune image, et seuls quelques uns présentent une unique gravure au frontispice. Ce n’est qu’au cours du XIXe siècle qu’un nombre de plus en plus important d’ouvrages multiplie les vignettes gravées sur bois, dont l’importance ira croissante à chaque réédition ; à partir du Second Empire, la chromolithographie investit à son tour les livres de cuisine, qui se parent de planches imprimées en couleurs transformant les mets dressés en véritable natures mortes. Cette conférence retracera l’histoire de cette forme paradoxale d’illustration qui a pour fonction de montrer comment faire, mais aussi de conserver la mémoire de ce qui est voué, par nature, à disparaître.Par Frédérique Desbuissons, maîtresse de conférences en Histoire de l’art, université de Reims Champagne-Ardenne / HiCSA.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10, place du Panthéon 75005

Contact : https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=conferences#contentitem=5410b59a-7e4b-11ee-b359-5056b176bf00^2 +33144419797 bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve/ https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve/ https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=conferences#contentitem=5410b59a-7e4b-11ee-b359-5056b176bf00^2

