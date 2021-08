Conférence : Les hôtels du XVIIIe siècle de Salies Salies-de-Béarn, 26 août 2021, Salies-de-Béarn.

Conférence : Les hôtels du XVIIIe siècle de Salies 2021-08-26 18:30:00 – 2021-08-26 Salle de la Mairie Place du Bayaa

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Conférence par Jean René Morlaàs.

On connaît le passé médiéval de notre Cité du Sel, et on aimerait savoir ce que cachent les belles façades de ces demeures bourgeoises construites au cours du XVIIIe siècle… Cette conférence a pour objet de satisfaire votre curiosité.

+33 5 59 65 84 98

Amis du Vieux Salies

dernière mise à jour : 2021-08-17 par