CONFÉRENCE “LES HAUTBOIS DU MOYEN ÂGE AU BAROQUE” Orée d’Anjou, 8 mai 2022, Orée d'Anjou.

CONFÉRENCE “LES HAUTBOIS DU MOYEN ÂGE AU BAROQUE” Domaine de la Turmelière Château de la Turmelière Orée d’Anjou

2022-05-08 – 2022-05-08 Domaine de la Turmelière Château de la Turmelière

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Commémoration du 500ème anniversaire de la naissance de Joachim du BELLAY.

Dans le cadre du cycle « Défense et Illustration de la Renaissance à Liré », Thierry BERTRAND

(Membre de la « Compagnie Outre Mesure ») propose une conférence sur “les hautbois du Moyen-Age au baroque” ainsi qu’une exposition de ses instruments.

Thierry Bertrand est un artiste musicien (cornemuse et violon), chercheur en organologie et facteur (luthier) de hautbois

et cornemuses anciens, il est passionné de la veuze, cornemuse très ancienne tombée dans l’oubli. Il a décidé de redonner vie à cet instrument. Devenu luthier, il a créé une école à la Garnache (85) où des centaines d’élèves apprennent

à jouer de la veuze et à la remettre au goût du jour. En France, Thierry Bertrand est également l’un des rares facteurs de hautbois des 16ème et 17ème siècles, tout en restant à la recherche de véritables pépites à travers le monde.

Entrée libre (participation au chapeau).

amispetitlyre@gmail.com +33 6 70 89 05 88 https://museejoachimdubellay.com/

Domaine de la Turmelière Château de la Turmelière Orée d’Anjou

