Conférence : Les grognards deux-sevriens, grande Histoire et destins individuels Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Conférence : Les grognards deux-sevriens, grande Histoire et destins individuels Thouars, 19 mars 2022, Thouars. Conférence : Les grognards deux-sevriens, grande Histoire et destins individuels Écuries du Château Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars

2022-03-19 – 2022-03-19 Écuries du Château Rond-Point du 19 Mars 1962

Thouars Deux-Sèvres EUR Entre 1802 et 1814, quelques 16 000 conscrits et gardes nationaux deux-sévriens ont rejoint les armées impériales. 14 années de travail ont permis de reconstituer le parcours d’une centaine d’entre eux, notamment au travers de courriers retrouvés de ces soldats à leurs parents. Mais il est également question, de fraudeurs, de déserteurs, de remplaçants, de mariés par l’Empereur, de conspirateurs, ou encore de “vieux débris de l’armée impériale”… En redonnant la parole à ces sans-grade demeurés anonymes, Laurent Delenne les faire revivre littéralement. Leur quotidien lors des campagnes, mais aussi leur destin se trouvent ainsi révélés. De victoires en défaites, ils ont accompagné l’Empereur. Qui étaient ces Deux-Sévriens fidèles à Napoléon? Laurent Delenne, agent des Archives départementales des Deux-Sèvres et auteur de l’ouvrage «Sur les routes d’Europe avec Napoléon, histoires de grognards» vous invite à découvrir le parcours d’une centaine de conscrits et gardes nationaux deux-sévriens ayant rejoint les armées impériale de Napoléon. Entre 1802 et 1814, quelques 16 000 conscrits et gardes nationaux deux-sévriens ont rejoint les armées impériales. 14 années de travail ont permis de reconstituer le parcours d’une centaine d’entre eux, notamment au travers de courriers retrouvés de ces soldats à leurs parents. Mais il est également question, de fraudeurs, de déserteurs, de remplaçants, de mariés par l’Empereur, de conspirateurs, ou encore de “vieux débris de l’armée impériale”… En redonnant la parole à ces sans-grade demeurés anonymes, Laurent Delenne les faire revivre littéralement. Leur quotidien lors des campagnes, mais aussi leur destin se trouvent ainsi révélés. De victoires en défaites, ils ont accompagné l’Empereur. Qui étaient ces Deux-Sévriens fidèles à Napoléon? Société d’Histoire, d’Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais

Écuries du Château Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Écuries du Château Rond-Point du 19 Mars 1962 Ville Thouars lieuville Écuries du Château Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Conférence : Les grognards deux-sevriens, grande Histoire et destins individuels Thouars 2022-03-19 was last modified: by Conférence : Les grognards deux-sevriens, grande Histoire et destins individuels Thouars Thouars 19 mars 2022 Deux-Sèvres Thouars

Thouars Deux-Sèvres