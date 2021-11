Biot Biot Alpes-Maritimes, Biot CONFERENCE « Les grandes oubliées de l’Art » par Laurence Dionigi Biot Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Biot

CONFERENCE « Les grandes oubliées de l’Art » par Laurence Dionigi Biot, 11 décembre 2021, Biot. CONFERENCE « Les grandes oubliées de l’Art » par Laurence Dionigi Médiathèque Sonia Delaunay 4 chemin Neuf Biot

2021-12-11 15:30:00 15:30:00 – 2021-12-11 17:00:00 17:00:00 Médiathèque Sonia Delaunay 4 chemin Neuf

Biot Alpes-Maritimes Cycle de conférences autour des arts en partenariat avec le musée d’histoire et de céramique biotoise. Inscription obligatoire auprès de l’accueil de la médiathèque ou au 04 83 88 10 00. +33 4 83 88 10 00 Médiathèque Sonia Delaunay 4 chemin Neuf Biot

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Biot Autres Lieu Biot Adresse Médiathèque Sonia Delaunay 4 chemin Neuf Ville Biot lieuville Médiathèque Sonia Delaunay 4 chemin Neuf Biot