Conférence » Les gestes écolos au quotidien, quel impact ? » MAME Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Conférence » Les gestes écolos au quotidien, quel impact ? » MAME, 5 mars 2022, Tours. Conférence » Les gestes écolos au quotidien, quel impact ? »

MAME, le samedi 5 mars à 16:00

Retrouvez Anne-Gwénolée lors de sa conférence » Les gestes écolos au quotidien, quel impact ? » ! Divers sujets seront abordés tels que les déchets, la production dans la métropole, le tri ou encore l’enfouissement. Si vous êtes intéressés, rendez-vous le 5 mars à MAME à 16h! Venez parler écologie avec Anne-Gwénolée lors de sa conférence de samedi 5 mars à 16h à MAME ! MAME 49 Bd Preuilly, 37000 Tours Tours Lamartine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T16:00:00 2022-03-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu MAME Adresse 49 Bd Preuilly, 37000 Tours Ville Tours lieuville MAME Tours Departement Indre-et-Loire

MAME Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Conférence » Les gestes écolos au quotidien, quel impact ? » MAME 2022-03-05 was last modified: by Conférence » Les gestes écolos au quotidien, quel impact ? » MAME MAME 5 mars 2022 MAME Tours Tours

Tours Indre-et-Loire