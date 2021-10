Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Conférence : Les “généreux” de Dinard Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Conférence : Les “généreux” de Dinard Dinard, 29 octobre 2021, Dinard. Conférence : Les “généreux” de Dinard 2021-10-29 – 2021-10-29 Salle du Balnéum 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Conférencier: Marc BONNEL LES GÉNÉREUX de DINARD (en partenariat avec la Ville de DINARD, label DINARD, ville des générosités) Vendredi 29 octobre 2021 – 15h00 – Palais des Arts et du Festival, salle du Balneum (entrée par la digue) contact@patrimoine-dinard.fr +33 6 76 04 81 58 Conférencier: Marc BONNEL LES GÉNÉREUX de DINARD (en partenariat avec la Ville de DINARD, label DINARD, ville des générosités) Vendredi 29 octobre 2021 – 15h00 – Palais des Arts et du Festival, salle du Balneum (entrée par la digue) dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Salle du Balnéum 2 Boulevard Wilson Ville Dinard lieuville 48.6352#-2.05208