Conférence / Les fours de potiers de Saint-Léger-en-Bray (Oise) Beauvais, 19 mai 2022, Beauvais.

Conférence / Les fours de potiers de Saint-Léger-en-Bray (Oise) Beauvais

2022-05-19 18:00:00 – 2022-05-19 19:30:00

Beauvais Oise Beauvais

Afin d’aller plus loin dans la découverte des expositions et du patrimoine du département, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose chaque mois une conférence, dans la salle Thomas Couture du palais, une fois les portes du musée fermées.

Jeudi 19 mai 2022 de 18h à 19h30, découvrez Les fours de potiers de Saint-Léger-en-Bray et leur production par Sandrine Mouny et Germain Cuvillier, archéologue. Le service départemental d’archéologie de l’Oise s’invite au MUDO-Musée de l’Oise et vous restitue le résultat de ses recherches.

Gratuit.

Réservation au 03 44 10 40 50 et sur contact.mudo@mudo.oise.fr.

Afin d’aller plus loin dans la découverte des expositions et du patrimoine du département, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose chaque mois une conférence, dans la salle Thomas Couture du palais, une fois les portes du musée fermées.

Jeudi 19 mai 2022 de 18h à 19h30, découvrez Les fours de potiers de Saint-Léger-en-Bray et leur production par Sandrine Mouny et Germain Cuvillier, archéologue. Le service départemental d’archéologie de l’Oise s’invite au MUDO-Musée de l’Oise et vous restitue le résultat de ses recherches.

Gratuit.

Réservation au 03 44 10 40 50 et sur contact.mudo@mudo.oise.fr.

contact.mudo@mudo.oise.fr +33 034410405 http://mudo.oise.fr/

Afin d’aller plus loin dans la découverte des expositions et du patrimoine du département, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose chaque mois une conférence, dans la salle Thomas Couture du palais, une fois les portes du musée fermées.

Jeudi 19 mai 2022 de 18h à 19h30, découvrez Les fours de potiers de Saint-Léger-en-Bray et leur production par Sandrine Mouny et Germain Cuvillier, archéologue. Le service départemental d’archéologie de l’Oise s’invite au MUDO-Musée de l’Oise et vous restitue le résultat de ses recherches.

Gratuit.

Réservation au 03 44 10 40 50 et sur contact.mudo@mudo.oise.fr.

DR

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-04-29 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis