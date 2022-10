CONFÉRENCE – LES FOURMIS DE LA RECONSTRUCTION Saint-Léonard Saint-Léonard Catégories d’évènement: Saint-Léonard

Vosges Dans le cadre du salon de la généalogie et du patrimoine, une conférence de Jean-Claude Fombaron, président de la Société Philomatique Vosgienne.

La reconstruction des localités détruites par faits de guerre, à l’automne 1944, ne saurait se résumer aux péripéties administratives.

S’il a fallu des architectes et des entrepreneurs, la nécessité de trouver une main d’oeuvre a été primordiale. C’est ainsi que travailleurs étrangers et prisonniers de guerre allemands ont contribué à relever de leurs ruines villes et villages de la région de Saint-Dié.

Quelles ont été leurs conditions de travail, d'hébergement et leurs relations avec une population traumatisée ?

