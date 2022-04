CONFERENCE LES FOUGERES ET PLANTES ALLIEES Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Découverte des fougères, lycopodes et prêles ; végétaux qui peuplent notre planète depuis… 400 millions d’années.

Par François Vernier

Dimanche 21 août à 9h30

Tout public (dès 12 ans), gratuit. Sur inscription au 03.83.71.23.25 ou sur maisondelaforet@ccvp.fr Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

