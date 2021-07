Elne Salle Sainte-Hélène Elne, Pyrénées-Orientales Conférence “Les fortifications médiévales de la Cité d’Elne” Salle Sainte-Hélène Elne Catégories d’évènement: Elne

Pyrénées-Orientales

Conférence “Les fortifications médiévales de la Cité d’Elne” Salle Sainte-Hélène, 18 septembre 2021, Elne. Conférence “Les fortifications médiévales de la Cité d’Elne”

Salle Sainte-Hélène, le samedi 18 septembre à 17:00

La conférence animée par M. Stéphane Berhault, Architecte du patrimoine et M. Olivier Passarius, responsable du pôle archéologique départemental; traitera le sujet des fortifications et remparts médiévaux de la cité d’Elne. Plus d’un kilomètre de remparts visibles, les bases d’une dizaine de tours de flanquement, quatre portes, les restes d’un château fort et de deux bastions constituent aujourd’hui encore la richesse de ce Patrimoine “militaire”. Conférence animée par S. Berhault, Architecte du patrimoine et O. Passarius, responsable du pôle archéologique départemental. Ils parleront des fortifications et remparts médiévaux d’Elne. Salle Sainte-Hélène Place de la Mairie, 66200 Elne Elne Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Elne, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Salle Sainte-Hélène Adresse Place de la Mairie, 66200 Elne Ville Elne lieuville Salle Sainte-Hélène Elne