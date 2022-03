CONFÉRENCE : LES FORÊTS COMMUNALES DE SARREGUEMINES AU 18E SIÈCLE Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

CONFÉRENCE : LES FORÊTS COMMUNALES DE SARREGUEMINES AU 18E SIÈCLE
Archives Municipales 10 rue du Parc Sarreguemines

2022-03-25 18:00:00

Sarreguemines Moselle Présenté par l’association Confluence.

Au 18e siècle, les bois avaient une importance considérable qu’on ne soupçonne plus aujourd’hui. C’est au travers d’une promenade historique que vous pourrez vous familiariser avec le passé des forêts de Sarreguemines. Nul besoin d’être historien pour apprécier, tout à chacun est invité à participer à cette conférence ! archives.municipales@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 27 62 40 Archives municipales / Confluence

