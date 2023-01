Conférence : Les Fonds d’Archives en Langue Occitane dans la Drôme : Une Richesse méconnue Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Conférence : Les Fonds d'Archives en Langue Occitane dans la Drôme : Une Richesse méconnue Romans-sur-Isère, 25 janvier 2023, Romans-sur-Isère

2023-01-25 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-25 19:30:00 19:30:00

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs

Romans-sur-Isère

Drôme PAR JEAN-MICHEL EFFANTIN

Docteur en Sciences Physiques, Jean-Michel Effantin est membre de l’Institut d’Études Occitanes par passion. archives@ville-romans26.fr +33 4 75 45 89 89 Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère

