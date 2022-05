Conférence « Les fondamentaux de l’architecture japonaise, un succès international » Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer

Conférence « Les fondamentaux de l’architecture japonaise, un succès international » Saint-Jacut-de-la-Mer, 13 mai 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer. Conférence « Les fondamentaux de l’architecture japonaise, un succès international » Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 22:30:00 Abbaye 3 Rue de l’Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer Dans le cadre des activités Patrimoine et Histoire, conférence à l’Abbaye de St Jacut de la Mer par Gérard Rembault « Les fondamentaux de l’architecture japonaise, un succès international » Le Japon fascine par sa culture, ses traditions ses croyances, son architecture. Aujourd’hui les architectes japonais ont un succès international, pourquoi cet engouement ? Ce sont des éléments de réponse que nous apportons au cours de cette conférence en parcourant l’histoire du Japon marquée par ses monuments majeurs au charme éternel, l’évolution de ses jardins, jusqu’aux réalisations les plus récentes. https://www.billetweb.fr/les-fondements-de-larchitecture-japonaise-un-succes-international&src=agenda Dans le cadre des activités Patrimoine et Histoire, conférence à l’Abbaye de St Jacut de la Mer par Gérard Rembault « Les fondamentaux de l’architecture japonaise, un succès international » Le Japon fascine par sa culture, ses traditions ses croyances, son architecture. Aujourd’hui les architectes japonais ont un succès international, pourquoi cet engouement ? Ce sont des éléments de réponse que nous apportons au cours de cette conférence en parcourant l’histoire du Japon marquée par ses monuments majeurs au charme éternel, l’évolution de ses jardins, jusqu’aux réalisations les plus récentes. Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer Autres Lieu Saint-Jacut-de-la-Mer Adresse Abbaye 3 Rue de l'Abbaye Ville Saint-Jacut-de-la-Mer lieuville Abbaye 3 Rue de l'Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Departement Côtes d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jacut-de-la-mer/

Conférence « Les fondamentaux de l’architecture japonaise, un succès international » Saint-Jacut-de-la-Mer 2022-05-13 was last modified: by Conférence « Les fondamentaux de l’architecture japonaise, un succès international » Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer 13 mai 2022 Côtes-d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d'Armor