Conférence – Les folles inspirations de Salvador Dali Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Conférence – Les folles inspirations de Salvador Dali Pléneuf-Val-André, 31 mars 2022, Pléneuf-Val-André. Conférence – Les folles inspirations de Salvador Dali Rue Winston Churchill Casino Partouche Pléneuf-Val-André

2022-03-31 – 2022-03-31 Rue Winston Churchill Casino Partouche

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Conférence avec Jacqueline DUROC – Docteure en Histoire de l’Art – auteure de livres d’art. Les provocations du peintre aux célèbres moustaches, metteur en scène de son propre personnage, ont souvent suscité la controverse. Mais l’immense talent du fou de peinture éclate sur ses toiles : il joue avec les effets d’optique, les apparitions, les rêves, les métamorphoses ; esprit curieux, il s’intéresse aux découvertes de Freud et à l’atome. Il a puisé de nombreuses inspirations chez les maîtres du passé : Caravage, Vermeer… L’inventeur des « montres molles » était également un créateur d’objets. +33 2 96 72 85 06 Conférence avec Jacqueline DUROC – Docteure en Histoire de l’Art – auteure de livres d’art. Les provocations du peintre aux célèbres moustaches, metteur en scène de son propre personnage, ont souvent suscité la controverse. Mais l’immense talent du fou de peinture éclate sur ses toiles : il joue avec les effets d’optique, les apparitions, les rêves, les métamorphoses ; esprit curieux, il s’intéresse aux découvertes de Freud et à l’atome. Il a puisé de nombreuses inspirations chez les maîtres du passé : Caravage, Vermeer… L’inventeur des « montres molles » était également un créateur d’objets. Rue Winston Churchill Casino Partouche Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Rue Winston Churchill Casino Partouche Ville Pléneuf-Val-André lieuville Rue Winston Churchill Casino Partouche Pléneuf-Val-André Departement Côtes d'Armor

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Conférence – Les folles inspirations de Salvador Dali Pléneuf-Val-André 2022-03-31 was last modified: by Conférence – Les folles inspirations de Salvador Dali Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 31 mars 2022 Côtes-d’Armor Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor