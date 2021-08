Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Conférence “Les fibres optiques de verre sont partout” L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le jeudi 14 octobre à 14:30

Conférence de Wilfried Blanc, chargé de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), affecté à l’Institut de Physique de Nice). Son activité de recherche porte sur la conception, la fabrication et la caractérisation de fibres optiques. Il s’implique particulièrement dans des actions de diffusion de la culture scientifique. **”Les fibres optiques de verre sont partout”** La fibre optique est devenue un objet du quotidien qui se déploie dans de très nombreux domaines tels que les capteurs (gyroscopes, capteurs de température, de contraintes, chimiques, etc), les lasers (lasers à fibre de puissance pour l’usinage ou le marquage, le médical), l’éclairage, etc. Cette présentation sera l’occasion de discuter, du point de vue historique, du guidage de la lumière puis de présenter les applications actuelles, les différentes structures et matériaux développés avant de conclure sur les futurs enjeux, car il est interdit d’interdire à la fibre optique ! Entrée gratuite sur réservation au 04.92.41.76.60

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire.

Par Wilfried Blanc L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

