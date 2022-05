Conférence “Les femmes qui accompagnent : les sages-femmes au XIXe siècle Périgueux, 23 juin 2022, Périgueux.

Conférence “Les femmes qui accompagnent : les sages-femmes au XIXe siècle Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux

2022-06-23 18:00:00 – 2022-06-23 19:00:00 Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges

Périgueux Dordogne

Protéger l'homme « au moment où il arrive au port de la vie », telle est la mission que les gouvernements

français, de l’Ancien Régime à la IIIe République, assignent aux sages-femmes. Accompagnatrices des mères et membres du corps médical, les sages-femmes se constituent au cours du XIXe siècle en profession scientifique, détentrice d’un savoir riche et varié. En un siècle, les institutions de formation, du cours hospitalier à la véritable école-maternité sur le modèle parisien, accueillent des dizaines de milliers de jeunes femmes qui, leur diplôme en main, se font dans les campagnes les « institutrices du système de santé » français et les promotrices d’une révolution sanitaire de la naissance et de la première enfance.

Par Nathalie Sage Pranchère, archiviste-paléographe,

chargée de recherche au CNRS ( laboratoire SPHERE)

Entrée libre

+33 5 53 03 33 33

archives

dernière mise à jour : 2022-05-11 par