25 mars à 18h à l’auditorium des Sociétés Savantes (190 rue beauvoisine) Conférence « Les femmes préhistoriques : regards d’hier et d’aujourd’hui », Marylène Patou-Mathis, directrice de recherche au CNRS, spécialiste d’Histoire naturelle de l’Homme préhistorique au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, dans le cadre du festival “Rouen donne des Elles” de mars 2022 organisé par la Ville de Rouen et en partenariats avec le CREAL 76.

Gratuit / Durée 1 h30 / Pass vaccinal obligatoire

