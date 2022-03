Conférence « Les femmes photographes » Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven

Conférence « Les femmes photographes » Pont-Aven, 7 avril 2022, Pont-Aven. Conférence « Les femmes photographes » Pont-Aven

2022-04-07 – 2022-04-07

Pont-Aven Finistère Pont-Aven Conférence présentée par Marie Robert, conservatrice photographie au Musée d’Orsay. La conférence est gratuite et ouverte à tous. +33 2 98 06 14 43 https://www.museepontaven.fr/fr/ Conférence présentée par Marie Robert, conservatrice photographie au Musée d’Orsay. La conférence est gratuite et ouverte à tous. Pont-Aven

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-Aven Autres Lieu Pont-Aven Adresse Ville Pont-Aven lieuville Pont-Aven Departement Finistère

Pont-Aven Pont-Aven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-aven/

Conférence « Les femmes photographes » Pont-Aven 2022-04-07 was last modified: by Conférence « Les femmes photographes » Pont-Aven Pont-Aven 7 avril 2022 finistère Pont-Aven

Pont-Aven Finistère