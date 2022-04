CONFÉRENCE : ” LES FEMMES ET L’ESPACE PUBLIC DANS ET AUTOUR DE LA SÉRIE LA SERVANTE ÉCARLATE ” Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CONFÉRENCE : ” LES FEMMES ET L’ESPACE PUBLIC DANS ET AUTOUR DE LA SÉRIE LA SERVANTE ÉCARLATE ” Le Mans, 10 mai 2022, Le Mans. CONFÉRENCE : ” LES FEMMES ET L’ESPACE PUBLIC DANS ET AUTOUR DE LA SÉRIE LA SERVANTE ÉCARLATE ” Auditorium du musée Jean-Claude Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-05-10 – 2022-05-10 Auditorium du musée Jean-Claude Boulard 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe Conférence : ” Les femmes et l’espace public dans et autour de la série La Servante écarlate ” Dans le cadre de l’événement En mai fais ce qu’il te plaît – Le genre en questions du 3 au 25 mai 2022. Avec Clémentine Hougue, docteure en Littérature comparée, enseignante Le Mans Université, membre associée au 3L.AM. La Servante écarlate présente une société où les rares femmes encore en mesure d’avoir des enfants, sont forcées de devenir mères-porteuses. Privées de tous leurs droits, elles sont pourtant au centre du régime théocratique nouvellement instauré. Leur disparition de la société révèle de nombreuses problématiques actuelles, comme le contrôle du corps et du discours des femmes, ainsi que leur présence dans l’espace public. Mardi 10 mai à 18h30

Auditorium du musée Jean-Claude Boulard, 2 rue Claude Blondeau, Le Mans

Entrée libre sans réservation + La librairie Récréalivres proposera une sélection d’ouvrages. Conférence : ” Les femmes et l’espace public dans et autour de la série La Servante écarlate ” Dans le cadre de l’événement En mai fais ce qu’il te plaît – Le genre en questions du 3 au 25 mai 2022. Avec Clémentine Hougue, docteure en Littérature comparée, enseignante Le Mans Université, membre associée au 3L.AM. La Servante écarlate présente une société où les rares femmes encore en mesure d’avoir des enfants, sont forcées de devenir mères-porteuses. Privées de tous leurs droits, elles sont pourtant au centre du régime théocratique nouvellement instauré. Leur disparition de la société révèle de nombreuses problématiques actuelles, comme le contrôle du corps et du discours des femmes, ainsi que leur présence dans l’espace public. Mardi 10 mai à 18h30

Auditorium du musée Jean-Claude Boulard, 2 rue Claude Blondeau, Le Mans

Entrée libre sans réservation + La librairie Récréalivres proposera une sélection d’ouvrages. Auditorium du musée Jean-Claude Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Auditorium du musée Jean-Claude Boulard 2 Rue Claude Blondeau Ville Le Mans lieuville Auditorium du musée Jean-Claude Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

CONFÉRENCE : ” LES FEMMES ET L’ESPACE PUBLIC DANS ET AUTOUR DE LA SÉRIE LA SERVANTE ÉCARLATE ” Le Mans 2022-05-10 was last modified: by CONFÉRENCE : ” LES FEMMES ET L’ESPACE PUBLIC DANS ET AUTOUR DE LA SÉRIE LA SERVANTE ÉCARLATE ” Le Mans Le Mans 10 mai 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe