6 conférences autour de la Commune de Paris auront lieu au Pavillon Carré de Baudouin entre le 27 mars et le 26 mai 2021, sur des thématiques variées. En partenariat avec l’association Faisons Vivre la Commune. De leur rôle éminent et décisif le 18 mars 1871, face à la troupe versaillaise, jusqu’aux dernières barricades de la Semaine sanglante, les femmes écriront des pages importantes de la Commune de Paris avec une émergence dans les mobilisations populaires et, pour certaines, une implication physique dans les combats, en passant par une affirmation politique dans les clubs et dans des secteurs importants comme l’enseignement. Table ronde Les femmes et la Commune de Paris avec Mathilde Larrère, historienne des révolutions du XIXè siècle, Maître de conférences à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée et Francis Pian, formateur, membre des « Amies et amis de la Commune » et « Faisons Vivre la Commune ! ». Modératrice : Pénélope Duggan. Conférence en présentiel, sous réserve du contexte sanitaire / Retransmission en direct et en différé sur la chaine YouTube de la mairie du 20e Animations -> Conférence / Débat Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant Paris 75020

