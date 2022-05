Conférence Les Femmes de Métayers de 1900 à 1930 Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Conférence de Colette Bataille, qui exposera le rôle primordial des femmes pour maintenir en vie les exploitations agricoles qui reposaient sur le métayage pendant et après la Première Guerre mondiale.

