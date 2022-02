Conférence: « Les femmes dans les romans de Maupassant » Lamorlaye, 26 février 2022, Lamorlaye.

Conférence: « Les femmes dans les romans de Maupassant » Lamorlaye

2022-02-26 – 2022-02-26

Lamorlaye Oise Lamorlaye

0 Conférence de l’association AGORA animée par Claire Langlois, Professeur de Lettres.

Guy de Maupassant est surtout connu pour être l’auteur d’environ 300 contes et nouvelles inspirés par la guerre de 1870, sa Normandie natale, les liens amoureux, le fantastique. Mais, entre 1883 et 1890, il écrivit également six romans réalistes dont les personnages féminins sont particulièrement intéressants. Paysannes, femmes du monde, provinciales, Parisiennes, la palette est vaste et chatoyante.

On analysera ces portraits de femmes, leur parcours de vie, en mettant l’accent sur leurs points communs et leurs différences au fil des romans.

Maupassant est-il le misogyne que certains critiquent, ou un écrivain nuancé et sensible dans ses portraits féminins ?

Conférence de l’association AGORA animée par Claire Langlois, Professeur de Lettres.

Guy de Maupassant est surtout connu pour être l’auteur d’environ 300 contes et nouvelles inspirés par la guerre de 1870, sa Normandie natale, les liens amoureux, le fantastique. Mais, entre 1883 et 1890, il écrivit également six romans réalistes dont les personnages féminins sont particulièrement intéressants. Paysannes, femmes du monde, provinciales, Parisiennes, la palette est vaste et chatoyante.

On analysera ces portraits de femmes, leur parcours de vie, en mettant l’accent sur leurs points communs et leurs différences au fil des romans.

Maupassant est-il le misogyne que certains critiquent, ou un écrivain nuancé et sensible dans ses portraits féminins ?

contact@assoagora.fr +33 6 29 61 47 04 https://assoagora.fr/conference-les-femmes-dans-les-romans-de-maupassant/

Conférence de l’association AGORA animée par Claire Langlois, Professeur de Lettres.

Guy de Maupassant est surtout connu pour être l’auteur d’environ 300 contes et nouvelles inspirés par la guerre de 1870, sa Normandie natale, les liens amoureux, le fantastique. Mais, entre 1883 et 1890, il écrivit également six romans réalistes dont les personnages féminins sont particulièrement intéressants. Paysannes, femmes du monde, provinciales, Parisiennes, la palette est vaste et chatoyante.

On analysera ces portraits de femmes, leur parcours de vie, en mettant l’accent sur leurs points communs et leurs différences au fil des romans.

Maupassant est-il le misogyne que certains critiquent, ou un écrivain nuancé et sensible dans ses portraits féminins ?

Association Agora

Lamorlaye

dernière mise à jour : 2022-02-08 par