Conférence Les femmes au Moyen-âge Lamorlaye, samedi 16 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

Dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes et du cycle d’événements Agora dédié au Moyen-âge.

Explorez avec nous le rôle souvent méconnu mais crucial des femmes médiévales. De reines intrépides à des figures du quotidien, découvrez comment elles ont influencé et façonné cette époque charnière de l’histoire. Un regard captivant sur les défis qu’elles ont relevés et sur l’héritage durable qu’elles ont laissé dans les replis du temps.

Rejoignez-nous pour redécouvrir ces voix oubliées et célébrer l’impact durable des femmes au Moyen Âge.

Conférence animée par Claire Langlois, Professeur de Lettres, et Martine Audit.

PARTICIPATION :

Gratuit pour les adhérents Agora, 7€ pour les non-adhérents

Comment participer à cette conférence ?

Il suffit de vous rendre directement sur place !

1 Rue de la Tenure

Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France



