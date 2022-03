Conférence “Les étrangers dans la résistance” Pau, 11 mars 2022, Pau.

Conférence “Les étrangers dans la résistance” Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau

2022-03-11 – 2022-03-11 Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Les Étrangers dans la Résistance. Le cas des Portugais.

Les conférenciers :

– Madame Volovitch Tavares, historienne, vice-présidente du CERMI,

Centre d’Études et de Recherches, Migrations Ibériques, Paris.

– Madame Climaco, maître de conférence, et chercheur, Université Paris 8.

– Monsieur Pereira, maître de conférence à l’université de Pau et Pays de l’Adour, docteur en histoire contemporaine, Paris.

dernière mise à jour : 2022-03-02 par