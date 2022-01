Conférence: « les étoiles évoluées: un mystère résolu? » Observatoire de l’A.B.E.R.A.,avenue Jeanne d’Arc Square Suhl,33130 Bègles (face au cimetière) Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Conférence: « les étoiles évoluées: un mystère résolu? »

Observatoire de l'A.B.E.R.A.,avenue Jeanne d'Arc Square Suhl,33130 Bègles (face au cimetière), 4 mars 2022, Bègles.

Observatoire de l’A.B.E.R.A., avenue Jeanne d’Arc Square Suhl, 33130 Bègles (face au cimetière), le vendredi 4 mars à 20:30

Conférence: « les étoiles évoluées: un mystère résolu? » par Fabrice HERPIN astronome au LAB (Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux). Il nous présentera les découvertes de ces dernières recherches avec des photos prises par le télescope ALMA, le tout publié dans la revue internationale « Science ».

Observatoire de l'A.B.E.R.A.,avenue Jeanne d'Arc Square Suhl,33130 Bègles (face au cimetière)

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T21:30:00

