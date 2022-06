Conférence : les espèces exotiques envahissantes Olizy-Primat Olizy-Primat Catégorie d’évènement: Olizy-Primat

Olizy-Primat 08250 Parc Argonne Découverte RD 946, bois de Roucy Olizy-Primat Durée : 2h Renouée, Sainfoin d’Espagne, Ambroisie, Berce du Caucase … mais aussi chenilles processionnaires. Venez apprendre à reconnaitre ces nouvelles espèces devenues envahissantes et problématiques sur notre territoire.Sortie guidée et commentée par la FREDONCA (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Champagne-Ardenne.Les mesures sanitaires en vigueur vous seront indiqués lors de votre inscription.Rdv à 18h – Gratuit – Réservation obligatoire (places limitées).Org : Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Olizy-Primat

