Conférence « Les esclavages » Saint-Jean-le-Thomas, 3 mars 2022, Saint-Jean-le-Thomas.

Conférence « Les esclavages » Salle de convivialité Rue Yves Dubosq Saint-Jean-le-Thomas

2022-03-03 14:30:00 – 2022-03-03 Salle de convivialité Rue Yves Dubosq

Saint-Jean-le-Thomas Manche Saint-Jean-le-Thomas

L’histo-club de VVV et les Amis de la bibliothèque ont invité Guy Delaporte à venir vous présenter une conférence sur « Les esclavages » .

« Dans la pensée courante, on assimile l’esclavage à la Traite Transatlantique pratiquée pendant 3 siècles et demi avec un trajet entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Or, il a débuté au Néolithique, et a existé sous la démocratie athénienne, l’empire Romain, ensuite au Moyen-Age , et du 17ème au 19e siècle par les Négriers Musulmans et aussi en Europe entre 1550 et 1850, et aux USA au 19e siècle.

A de nombreuses époques, des résistances s’y opposent soit une lutte directe des esclaves qui veulent s’affranchir, soit à partir du 19ème des états qui l’interdisent. La question des réparations se pose.

Cependant cette réalité odieuse est toujours permanente dans différents endroits de la planète, on parle alors de l’esclavage moderne qui présente aussi de nouveaux aspects. »

Guy Delaporte.

Les participants devront porter un masque et présenter leur passe sanitaire à l’entrée.

http://www.saintjeanlethomas.com/

Salle de convivialité Rue Yves Dubosq Saint-Jean-le-Thomas

dernière mise à jour : 2022-02-15 par OT MSM Normandie – BIT Saint-Jean-le-Thomas