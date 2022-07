Conférence – Les épidémies dans le Velay

Conférence – Les épidémies dans le Velay, 4 août 2022, . Conférence – Les épidémies dans le Velay



2022-08-04 – 2022-08-04 EUR 3 3 Lors de cette conférence, Marie-Laure Monfort, docteur, UMR 8167- Sorbonne, retracera les épidémies qui ont traversé et marqué le Velay du Ier au XVIe siècle. dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville