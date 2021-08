Les Rousses Les Rousses Jura, Les Rousses Conférence « Les Enjeux Politiques et Financiers de la Conquête Spatiale » Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Conférence « Les Enjeux Politiques et Financiers de la Conquête Spatiale » Les Rousses, 12 août 2021, Les Rousses. Conférence « Les Enjeux Politiques et Financiers de la Conquête Spatiale » 2021-08-12 19:00:00 – 2021-08-12 Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière

Les Rousses Jura EUR 0 0 Conférence « Les Enjeux Politiques et Financiers de la Conquête Spatiale » donnée par Patrice Delon.

Patrice Delon a travaillé pendant plusieurs années comme chercheur doctorant en physique moléculaire. Il a ensuite entamé une carrière internationale d’ingénieur dans le domaine de l’électronique spatiale et des télécommunications. Il enseigne dans des universités françaises et réalise de nombreuses conférences en France et à l’étranger.

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Rousses Autres Lieu Les Rousses Adresse Librairie Vents de Terre 16 Rue Traversière Ville Les Rousses lieuville 46.48577#6.06056