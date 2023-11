[Conférence] Les enjeux du paysage parisien Pavillon de l’Arsenal Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 01 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Depuis plusieurs années, le contexte de changement climatique interroge profondément la morphologie actuelle et future de nos paysages. Capitale dense et minérale, Paris se doit de renforcer sa capacité de résilience face aux crises auxquelles elle sera exposée, attendues ou imprévisible.

Avec

Carine Saloff-Coste, Directrice des Espaces Verts et de l’Environnement, Ville de Paris

Nathalie Blanc, Géographe

D’autres intervenant·e·s seront confimé·e·s prochainement.

Le paysage urbain est complexe, souvent inachevé et parfois figé. Dans ce paysage historique aux tissus constitués que forme Paris, comment concilier respect de l’environnement, enjeux économiques et amélioration des relations humaines sans altérer son identité et ses qualités ? Quel sera l’impact des enjeux en cours et à venir sur le paysage urbain parisien ? Comment préserver son identité et relever le défi de l’adaptation de la Ville aux enjeux du changement climatique ?

Cette troisième Conversation de l’Atlas s’attachera à mettre en discussion les enjeux de paysages à Paris relevés et projetés par l’équipe de l’EPFL. Les questions d’adaptation au changement climatique seront soulevées, en particulier la préservation et le renforcement de la biodiversité, du point de vue de la stratégie globale mais aussi de situations plus concrètes.

Rencontre organisée par le CAUE 75

