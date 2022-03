Conférence Les églises mozarabes du Haut Aragon – Culture d’Hiver Oloron-Sainte-Marie, 30 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Pierre Castillou, écrivain et sculpteur

L’Aragon, province espagnole voisine et cousine du Béarn présente une spécificité unique dans l’art architectural espagnol, européen et mondial. Dans un rayon de vingt kilomètres autour de la ville de Sabiñánigo, le Serrablo concentre dix-huit églises longtemps qualifiées de préromanes et désignées depuis un siècle, à tort ou à raison, le sujet est polémique, «d’art mozarabe». Cette conférence permettra de comprendre les origines de cette architecture que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, les raisons et les motivations historiques de ces constructions dans ce piémont pyrénéen sud autour de l’An mil. Le cheminement des divers courants architecturaux qui influencèrent les maîtres d’œuvre, artisans et autres ateliers autochtones qui les imitèrent avec peu de moyens.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

