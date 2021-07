Saint-Léger-Vauban Musée Vauban Saint-Léger-Vauban, Yonne Conférence « Les écrits de Vauban » Musée Vauban Saint-Léger-Vauban Catégories d’évènement: Saint-Léger-Vauban

Musée Vauban, le samedi 18 septembre à 15:00

Présentation des écrits de Vauban, plus particulièrement à travers trois oeuvres essentielles de sa pensée : « Projet d’une Dixme Royale », « Description géographique de l’élection de Vézelay » et « Traité de l’attaque et de la défense des places ».

Entrée libre, réservation conseillée

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

